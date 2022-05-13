三星傳擬漲價最高20% 業者：晶圓代工仍是賣方市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠再掀新一波漲價潮，彭博報導，三星（Samsung）打算將今年代工價格調漲最高20%，目前正與客戶進行協商。半導體業者表示，這顯示晶圓代工目前仍是賣方市場。

彭博（Bloomberg）引述知情人士報導，三星的行動屬於業界為了因應原物料及物流成本攀升，普遍推動調漲價格的趨勢。三星的漲價預計下半年上路，漲幅可能約15%至20%。

IC設計業者指出，中國大陸封城、通膨及升息影響電腦、電視和手機等市場需求趨緩，不過，車用、資料中心及高效能運算等需求依然強勁，晶圓代工產能持續吃緊。

業者說，台積電與三星接連計劃調漲代工價格，顯示晶圓代工市場仍是賣方掌控局面，無論在先進製程或成熟製程，晶圓代工廠在議價方面還是具主導權。生產成本揚升，讓晶圓代工廠希望透過漲價，以維持穩定獲利。

日本半導體矽晶圓大廠勝高（SUMCO）12日表示，12吋矽晶圓供需吃緊，已無法供貨給非長約的客戶，8吋矽晶圓也持續供不應求，產品報價將揚升。

業者表示，從上游矽晶圓廠勝高的狀態，可以看出晶圓代工廠對矽晶圓需求依然相當強勁，且面臨成本增加的壓力。IC設計廠能否跟進漲價，應視產品市場狀況而定，消費性市場需求疲軟，恐不易漲價，廠商毛利率可能面臨壓力。（編輯：張均懋）1110513