上海解封在望激勵投資人 亞股普遍收漲

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（中央社香港17日綜合外電報導）香港恒生指數今天領漲亞洲股市，因為投資人寄望於中國經濟火車頭上海市將鬆綁實施長達數週的防疫封鎖並逐步復商復市。

從今年4月以來，擁有2500萬人口的上海市大部分地區都處於防疫封鎖狀態，因為北京當局試圖以嚴格的清零政策，遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron引發的升溫疫情。

上海市副市長陳通15日表示，上海將從本週開始分階段推進復商復市。儘管沒有提供任何細節，且今天上海市居民仍待在家中，但亞洲股市仍因這項消息有所提振。

安達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說，今天的漲勢恰逢上海連續第3天在閉環管控區之外沒有再發現新增確診病例。

海利表示：「我們應該繼續關注每天Omicron病例的頭條新聞。尤其是在上海，如果真的再出現一個病例，中國股市的任何釋壓反彈都可能煙消雲散。」

昨天公布的官方數據顯示，中國4月社會消費品零售總額和工業生產同比降至2年多來最低，揭開了北京清零政策對這個全球第2大經濟體的影響。

香港股市恒生指數今天勁揚逾3%，中國兩大指數上海證券交易所綜合股價指數和深圳綜合指數也雙雙收高。

東京、台北、首爾、新加坡、雪梨、馬尼拉、雅加達和曼谷股市均收漲，唯獨威靈頓股市收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110517