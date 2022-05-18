財政部：上市櫃殖利率本益比具優勢 台股有利支撐

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（中央社記者張璦台北18日電）財政部表示，全球股市因多重利空因素呈現下跌，台股受牽動走弱，但基本面佳、成交量能充沛，顯示低接買盤積極，同時，出口持續暢旺、國內投資熱絡，上市櫃公司營收亮眼且台股殖利率、本益比具優勢，皆對台股形成有利支撐。

財政部官員明天將赴立法院經委會，針對「2022 年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」進行專案報告。

財政部在報告中指出，全球股市因受俄烏衝突升溫、全球疫情反彈及美國聯準會（Fed）自今年3月中旬啟動升息循環，加上各主要國家央行陸續啟動寬鬆貨幣政策退場，市場預期經濟成長動能可能趨緩，致各主要股市多呈下跌。

觀察2021年底至今年5月17日各主要股市走勢，財政部指出，美股道瓊指數累計跌幅達10.14%、日股跌幅7.4%、法股下跌10.11%、德股則跌10.7%；台股受全球股市震盪牽動走弱，同期累計跌幅11.87%。

不過，財政部表示，台股成交量能充沛，日成交均量新台幣2919億元，顯示市場低接買盤積極，仍具投資信心，且台股基本面良好，出口持續暢旺，4月出口額414.6億美元，為歷年單月第3高、年增18.8%；國內投資熱絡，進口資本設備63.3億美元。

同時，投資台灣三大方案已核准廠商1193家、金額1.68兆元，創造就業數13萬3616人；上市櫃公司累計1月至4月營收達13.8兆元、年增5.09%，雙創歷年同期新高；而台股4月本益比12.55倍及殖利率4.36%均具優勢，對台股形成有利支撐。

財政部表示，為確保國內股市穩定，國安基金將密切關注國內外政經情勢對國內股市影響，必要時將依相關規定召開臨時委員會議，研議穩定市場對策。

此外，全球通膨壓力盤旋，財政部指出，由於國際能源與大宗商品價格持續攀高，供應鏈瓶頸未解，加劇物價走升壓力，國際機構普遍上調今年全球消費者物價指數（CPI）年增率預測。

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財政部表示，台灣3月及4月CPI較去年同期上漲幅度均在3.3%上下，1至4月平均漲幅3%；財政部配合行政院物價穩定政策，已實施3次機動降稅措施，分別調降汽、柴油和水泥貨物稅，免徵黃小玉營業稅等，實施期間至今年6月30日止。

未來，財政部也將配合產業主管機關評估及行政院穩定物價小組決策，持續滾動檢討機動降稅措施， 協助穩定國內物價，適時依相關規定採行必要因應措施。 （編輯：黃國倫）1110518