力甩中國封城干擾 定穎敬鵬拚獲利回升

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（中央社記者江明晏台北20日電）PCB汽車板廠定穎、敬鵬先前均受中國封城干擾，投顧評估，定穎第3季黃石二廠高階產能量產，產能將增加10%至15%；敬鵬因匯率貶值和漲價效應顯現，第2季獲利有望較首季谷底回升。

定穎首季營收新台幣40.9億元，季減2%，因2月農曆年工作天數減少，導致單季營收微降；為控制庫存，昆山廠產能利用率降至50%至60%，黃石廠生產成本低，產能利用率90%至95%，因減產使得人工成本下降，營業利益2.4億元，季增15%，第1季稀釋後每股盈餘0.55元，表現優於市場預期。

投顧指出，昆山廠占定穎產能50%、黃石廠占50%，4月昆山廠受到封城影響，5月已逐漸恢復正常營運，預期6月營收將有明顯回升。由於黃石廠的自動化程度較高，訂單優先交由黃石廠生產，昆山廠則視需求彈性調整產能。

定穎汽車板占營收比重，已從2014年的10%上升至2021年52%。其中，電動車板占2020年營收8%，2021年占13%，2022年第1季提高到18%，目前可以供應電動車所需的各類汽車板。

投顧表示，定穎黃石二廠第一期預定第3季量產，增加產能10%至15%，規劃設置HDI及高階製程，應用於電動車、ADAS、伺服器及網通。投顧預估，定穎2022年獲利可望年增逾50%。

敬鵬第1季營收43.6億元，營業虧損1.3億，業外匯兌收益0.9億元，稅後盈餘0.03億元，每股盈餘0.01元。投顧預估，第2季匯率貶值和漲價效應顯現，每股盈餘將升至0.19元。

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投顧表示，敬鵬因上海昆山封城，常熟廠出貨受到影響，加上泰國廠因潑水節工作天數減少，4月營收月減19%。5月常熟廠營運略有好轉，泰國廠恢復正常工作，第2季再度調漲售價反應部分成本壓力，加上匯率因素，均有望挹注單月毛利率持續向上。

汽車供應鏈持續面臨晶片不足的情況，而中國多個城市陸續封城，也造成部份零組件生產量不足，不過投顧認為，雖然汽車板出貨不順，但因匯率貶值，可有效改善獲利率，敬鵬今年全年有望虧轉盈。（編輯：楊蘭軒）1110520