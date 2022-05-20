進口自用快篩免專案核准 海關已放行逾94萬劑

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（中央社記者張璦台北20日電）國內疫情升溫，11日起輸入個人自用COVID-19檢驗試劑免專案核准；財政部關務署今天表示，海關配合衛福部便民政策，採取便捷通關措施，11日至19日，已放行逾94萬劑自用快篩試劑。

考量本土疫情升溫，COVID-19檢驗試劑個人自用需求遽增，中央流行疫情指揮中心宣布，衛福部食藥署放寬民眾輸入COVID-19檢驗試劑供自用，自今年5月11日至6月30日，每人限1次且不超過100劑，免申請專案核准。

關務署表示，海關配合政策簡化通關程序，自5月11日至5月19日，已放行94萬2414劑COVID-19快篩試劑，協助民眾快速取得防疫物資。

關務署進一步說明，5月11日彈性措施實施前暫扣864案、計6萬5288劑，截至19日，已配合彈性措施放行847案，以案件數統計達98%，計5萬6209劑。

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少數尚未放行部分，是超過100劑個人自用量，而未能補具親屬身分證明文件，或涉其他違規情事，導致未及時辦理放行，海關已主動通知報關業者或進口人，儘速依相關規定辦理。

關務署呼籲，民眾自行進口COVID-19快篩試劑，務必符合主管機關彈性措施規定，自規定期間輸入個人自用COVID-19快篩試劑，若是進口超過100劑，應該預先備妥代親屬購買的相關身分證明文件，以加速通關。（編輯：林淑媛）1110520