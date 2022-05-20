羅昇擴大布局歐洲北非 法人估毛利率可創近10年高點

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）自動化與綠能方案供應商羅昇企業預估今年毛利率、業績和獲利可逐季成長，營業利益率可優於去年，擴大布局歐洲和北非，訂單能見度約4個月至5個月。法人預期，羅昇今年毛利率可創近10年高點。

羅昇今天下午舉行線上法人說明會，佳世達集團旗下友通資訊在2019年透過羅昇私募案及全面改選董事入主，根據資料，到去年8月，友通資訊持股比重從原先34.64%，再透過公開收購方式提升至48.07%，穩居羅昇第一大股東。

羅昇董事長李昌鴻表示，羅昇從以往控制傳動元件供應商，逐步轉型成為自動化和綠能方案供應商，展望今年營運，受惠轉投資包括明基能源（將更名為達昇能源）、Bluewalker、資騰科技後，羅昇擴展智動化、跨足綠能和智慧能源管理、半導體廠辦等業務，預估今年毛利率可望逐季成長，今年營益率可優於去年；羅昇總經理李長堅更看好，今年業績和獲利也可逐季成長，今年目標希望股東權益報酬率（ROE）可達到兩位數百分點。

法人預估，羅昇4月起毛利率可望回溫，今年毛利率表現有機會較2019年第3季10.24%倍增，上看20%，拚近10年來高點。

李長堅說明，羅昇第1季已納入資騰科技營收，加上轉投資歐洲通路Bluewalker、4月已納入相關營收，業務可擴展至歐洲和北非地區，加上預估7月起併入明基能源營收，整體有助今年羅昇業績獲利表現。

觀察目前在手訂單能見度，李長堅表示，過去訂單能見度維持1季至2季，目前能見度仍有4個月至5個月，預估隨著疫情逐步解封，下半年有機會受惠遞延剛性需求。

李長堅表示，羅昇今年積極布局智慧能源管理平台、能源硬體設備、雲端管理平台、不斷電系統等智慧能源項目，其中雲端管理平台目前持續測試中，預計第3季可開始提供客戶；在智動化，羅昇第1季已成立自動化營運中心，對客戶人力資源缺口提供自動化方案。

李長堅預期，今年下半年半導體相關業績比重可提升至10%至15%，能源相關業績占比約5%至8%。

法人問及中國大陸上海封控影響，李長堅不諱言指出，羅昇也受到不少影響，不過公司去年第4季起因應疫情變化，已預先在庫存按照合適比率拉高水位，目前看4月至5月封控對供應商和物流造成影響，羅昇透過物流支援、協調供應商運送並協調客戶，降低影響程度，對中國市場仍審慎樂觀。

羅昇第1季合併營收新台幣9.34億元，單季毛利率18.13%，單季稅後獲利3983萬元，每股基本純益0.35元，4月自結營收3.54億元，月減9.7%，年增15.46%，累計今年前4月營收12.89億元，年增8.78%。

羅昇將於6月14日召開股東常會並全面選董事9名（含獨立董事3名），根據資料，友通資訊提名5名法人代表董事候選。（編輯：蘇志宗）1110520