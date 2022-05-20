瑩碩泌尿科用藥獲台灣藥證 搶攻5億元市場商機

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）藥物傳輸技術開發商瑩碩生技今天宣布，旗下前列腺肥大暨高血壓藥取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准的藥物許可證，將申請健保藥價，預計第4季上市銷售，搶攻一年逾5億元市場商機。

瑩碩表示，這款困難學名藥的適應症為治療高血壓與良性前列腺肥大（BPH），2020年國內市場銷售金額超過5億元，且隨著人口老化、慢性病患日漸增加，2018年至2020年的健保用量每年穩定成長約7%至8%，可望分食市場商機。

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瑩碩總經理顏麟權表示，成功建立起多項利基型藥物傳輸平台（Drug Delivery Systems, DDS），本次取得台灣藥證的學名藥是透過CORS（滲透泵控制釋放系統）開發取得的第3張藥證，再次證明CORS技術平台具有開發潛力與商化價值。

顏麟權表示，目前透過CORS平台持續進行2項困難學名藥的開發，並且成功授權給海外客戶以共同拓展當地市場；而藉由自主創建的DDS平台，除可極大化自有產品的開發價值，採取同一藥物多國多藥證的布局策略，隨著藥證陸續收成，將有效挹注整體營收。（編輯：林克倫）1110520