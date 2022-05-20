更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

瑩碩泌尿科用藥獲台灣藥證 搶攻5億元市場商機

2022/5/20 19:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北20日電）藥物傳輸技術開發商瑩碩生技今天宣布，旗下前列腺肥大暨高血壓藥取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准的藥物許可證，將申請健保藥價，預計第4季上市銷售，搶攻一年逾5億元市場商機。

瑩碩表示，這款困難學名藥的適應症為治療高血壓與良性前列腺肥大（BPH），2020年國內市場銷售金額超過5億元，且隨著人口老化、慢性病患日漸增加，2018年至2020年的健保用量每年穩定成長約7%至8%，可望分食市場商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

瑩碩總經理顏麟權表示，成功建立起多項利基型藥物傳輸平台（Drug Delivery Systems, DDS），本次取得台灣藥證的學名藥是透過CORS（滲透泵控制釋放系統）開發取得的第3張藥證，再次證明CORS技術平台具有開發潛力與商化價值。

顏麟權表示，目前透過CORS平台持續進行2項困難學名藥的開發，並且成功授權給海外客戶以共同拓展當地市場；而藉由自主創建的DDS平台，除可極大化自有產品的開發價值，採取同一藥物多國多藥證的布局策略，隨著藥證陸續收成，將有效挹注整體營收。（編輯：林克倫）1110520

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族