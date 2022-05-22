台股週線終止連三黑 法人：將逐漸回歸基本面反映

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北22日電）台股上週不畏美股強震，週線收紅上漲312點，重返萬六關卡，終結連三黑。法人表示，台股第2季以來，在歷經較大修正、反覆消化交雜環環相扣的利空後，已見反覆築底跡象，台股將逐漸回歸基本面反映。

台股上週五上漲124.53點，漲幅0.78%，收在16144.85點，成功收復萬六大關，週線收紅、終結連三黑。外資終於隨著指數回穩而轉賣為買，中斷連續7週賣超台股的窘境，上週反手買超21.84億元，今年以來賣超台股金額仍高達7807.31億元；投信則已連續第19週站在買方。

安聯投信台股團隊表示，儘管近期美股仍出現較大波動，但台股之前反映前述雜音，且修正較多的相關族群未再破底之外，也出現反覆築底的跡象。部分權值股過去兩週的表現大多優於大盤指數，意味著短線上之前已反映最悲觀狀況已經過去，股價開始築底、回歸基本面。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，受到第一季財報表現強勁激勵，指數守住萬六關卡，台股在這波修正中逐漸看到反彈契機，包含技術面日KD值由低檔交叉向上，外資在5月台指期結算後，期貨未平倉已轉為淨多單，加上台股融資持續減少，短線多方格局確立，然因升息循環已開始，對於高本益股宜趁反彈時先減碼觀望。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，上週除了週K線翻紅，電子指數也率先三大指數出現明顯彈升，電子指數本週大漲2.81%，超越同期傳產指數0.95%與金融指數0.16%的漲幅，頗有觸底反彈的味道。

同時，隨著時間往下半年推進，科技股也將迎接下半年的產業旺季，有助於提振電子股的投資情緒。

新光臺灣高股息基金經理人南震杰表示，高通膨時代下，選股不選市仍是台股投資主軸，現階段台股現金殖利率居4.2%冠全球，目前本益比回落至12倍上下，屬於長期平均偏低水準。（編輯：林淑媛）1110522