首季辦公服務類建照增3倍 建商：高收益吸引投資

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（中央社記者賴言曦台北23日電）根據內政部統計，今年首季核發辦公服務類建照樓地板面積133萬1435平方公尺，較去年同期成長達3倍以上，也創下近5年同期新高。建商認為，憂心通膨以至資金轉而置產避險，其中商辦產品具高收益及穩定性，格外受到青睞。

鄉林不動產今天發布新聞稿指出，建商、企業與壽險業搶進收益型辦公大樓及店面開發，使台北市近3年商辦租金指數上升2.93%、A辦及商業指標區主要路段租金指數上漲5.02%，交易額與租金雙創新高價。

內政部統計，今年首季核發各類建照樓地板面積中，由住宅類建築物居冠，樓地板面積總計達544萬9870平方公尺，其次為廠房、倉儲等工業不動產的232萬4971平方公尺。

辦公服務類建照樓地板面積雖位居第3，為133萬1435平方公尺，但較去年同期的33萬4980平方公尺成長3倍以上，更創下近5年同期新高。而旅館、百貨商場及娛樂業等受COVID-19疫情影響，今年商業類核發建照樓地板面積僅有13萬6378平方公尺。

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台北市地政局統計2019年至2021年商辦租金指數顯示，台北市商辦租金指數上升2.93%，A辦及商業指標區主要路段租金指數為則漲5.02%，每坪標準商辦平均月租金至2800元，甚至台北101大樓80樓去年12月在實價登錄出現每坪租金5000元的高價。

鄉林不動產表示，台北市頂級商辦主要租客包含外商企業、熱門新創產業、醫療健診及醫美等產業，這些產業看中黃金門牌號、高曝光度及門面效益，因此較願意承擔較高租金，爭取進駐指標商辦，顯示台北市A辦大樓的租金天花板不僅愈來愈高，市場差異化也逐漸拉大。（編輯：郭無患）1110523