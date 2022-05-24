訊聯成立新公司 專攻6款再生醫療細胞新藥開發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北24日電）訊聯生技今天參與櫃買中心業績發表會，總經理康清原宣布成立「訊聯細胞智藥公司」，新公司將整合集團旗下訊聯、創源2家公司20多年技術與經驗，專攻6款再生醫療細胞新藥開發。

訊聯2021年每股盈餘（EPS）較前一年度成長107%，2022年第一季包括委託開發暨製造服務（CDMO）加「特管辦法」較去年同期成長110%，間質幹細胞（MSC）較去年同期成長46%；基因檢測事業營收也創新高。

康清原表示，呼應再生醫療三法與生技醫藥產業發展條例，「3+1」的架構與法規支持，希望透過新公司發揮集團細胞治療、基因醫學、數位醫療3大核心能力的最大綜效，實現再生醫療三法元年5大效益的重要布局。

康清原指出，訊聯細胞智藥主攻再生醫療製劑、細胞治療新藥、智慧研發、智慧健康、外泌體（Exosome）、基因及細胞治療。

康清原說明，訊聯生技擅長從科研到臨床應用；訊聯細胞智藥將聚焦從技術到產品化，首要任務便是加速6款細胞治療新藥開發，包括急性呼吸窘迫症候群（ARDS）（人體臨床2期）、肺部纖維化（臨床1期）、慢性腎衰竭、急性傷口癒合、糖尿病潰瘍慢性傷口癒合、退化性關節炎。

訊聯生技細胞治療至今已通過衛福部核准5案脂肪幹細胞治療，用於退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、慢性傷口，以及2案免疫細胞CIK治療大腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌等多種癌症。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

康清原表示，全球再生醫療產值預估2050年將達到3800億美元的規模。再生醫療三法邁入啟動元年，加上去年底通過的生技醫藥產業發展條例，不僅有租稅優惠獎勵，大幅減少藥物研發時間，還將有5大效益。

效益包括費用下降讓更多民眾受惠、細胞治療技術銜接新藥，也可申請異體生物製劑廣大使用、量產化銷售全球、擴大科別適應症，以及滿足高齡、寵物、運動、醫美、毛髮等市場需求。（編輯：林淑媛）1110524