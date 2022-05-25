宏碁發揮在地製造搶商用標案 東南亞3國營收創新高

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（中央社記者吳家豪台北25日電）電腦品牌廠宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠今天說，宏碁在印度、印尼等東南亞多國設有小型組裝廠，符合在地製造要求，有利爭取過去2年遞延的商用標案，今年第1季在印度、菲律賓、越南營收都創歷史新高。

宏碁今天舉辦全球營運暨亞太業務線上媒體聯訪，侯知遠表示，過去2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，東南亞很多國家的政府預算先挪去防疫，並延後商用標案採購；近期在通膨影響下，消費市場趨緩，但商用需求開始轉強，今年第1季宏碁泛亞區商用營收年增率高達57%。

侯知遠說，印度政府要求所有政府及教育相關標案25%到50%的量須由「印度製造」認證品牌供應，在商用市場有這張「入場券」會很有優勢。宏碁在印度設立的桌機組裝廠已超過20年，去年與印度代工廠Dixon合作小量生產筆電，今年第1季已拿下不少「印度製造」商用訂單。

除了印度之外，侯知遠透露，宏碁在印尼、泰國、菲律賓、澳洲、台灣也有小型組裝廠，主要因為宏碁集團創辦人施振榮曾提倡「世界工廠」概念，宏碁在早期營運的市場都設有工廠。

他說，印尼這2年開始推動「產品原產地認證」（TKDN），把供應鏈拉到當地，根據品牌廠在印尼當地製造比例，提供不同加分程度，宏碁去年擴大印尼組裝廠，爭取當地Chromebook筆電和教育標案訂單。

從產能來看，宏碁印度桌機組裝廠一年產能約50萬台，可滿足當地所有需求，但消費產品在當地製造的成本比整機輸入更貴，因此印度廠以政府標案為主。宏碁在印度與Dixon合作組裝筆電，一年產能約60萬至70萬台；印尼組裝廠一年產能約20萬台筆電。

「雙印會這麼做，都跟當地政策有關，政府希望提供更多當地就業機會，提升經濟。」侯知遠表示，目前雙印對在地製造比較積極，其他東南亞國家也開始評估是否跟進，宏碁會密切觀察。

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今年第1季宏碁印度營收逾1.7億美元（約新台幣50.2億元），年增1.08倍，其中70%來自商用訂單，比正常水準50%更高。第1季宏碁菲律賓營收超過1.2億美元，年增48%；越南營收超過5000萬美元，年增3.54倍；印尼營收年增51%，表現都屬於亞太區前段班。

展望今年營運，侯知遠坦言，中國華東封城影響蠻大，加上消費市場較疲軟，雖然商用市場需求很強，但宏碁很多機種去年一直無法100%滿足訂單，今年又遇到供應鏈出狀況，第2季看起來泛亞區營收較去年同期應該可以不下滑；下半年如果商用訂單持續開出，泛亞區營收有機會與去年同期持平。（編輯：張均懋）1110525