新盛力轉型效益顯現 自結4月每股賺0.25元

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）電池模組廠新盛力今天公布4月稅後純益新台幣0.16億元，月增14.29%，相較去年同期由虧轉盈，單月每股純益（EPS）0.25元；累計前4月EPS 0.85元，轉型效益顯現。

新盛力近期股價強勢創高，因股價飆漲達主管機關公布交易標準，今天公布自結數，4月單月營收1.97億元，月減18.8%、年增90.4%，稅後純益0.16億元，單月EPS為0.25元。累計今年前4個月營收8.66億元，年增102.4%，前4月稅後純益0.54億元，年增1250%，每股稅後純益0.85 元，已超越去年全年。

新盛力前身為SONY在台灣的鋰離子電池模組生產工廠，產品聚焦電動手工具機、儲能系統及兩輪輕型電動交通工具等領域，其中電動工具營收占比已超越5成。

看好新盛力在非IT領域的耕耘成果，今年4月初同為電池模組廠的順達以每股23.85元取得新盛力約7000張，引發市場揣測雙方進一步展開合作的想像，同時也為股價漲勢增添柴火。（編輯：張均懋）1110525