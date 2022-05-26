更多編輯台推薦新聞：
賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同
運動

賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

精誠股東會通過配發股利5元 今年聚焦自有雲應用

2022/5/26 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北26日電）資訊服務商精誠資訊今天舉行股東常會，通過配發現金股利每股新台幣4.2元、資本公積配發現金每股0.8元，合計每股發放股利5元。精誠表示，今年將聚焦發展自有雲應用生態平台服務。

今天股東常會也完成第10屆董事改選，包含董事9席及獨立董事3席，由林隆奮、鄭登元、黃亭融、黃祈融、蕭崇河、謝金河、盧大為、漢茂投資展業法人代表吳正煥、漢茂投資展業法人代表林治民當選董事；獨立董事3席當選人為賴建華、鄭文鋒、黃大倫。

精誠2021年合併營收約295.26億元，年增24.4%；稅後淨利12.13億元，年減27.15%；每股稅後盈餘4.9元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

精誠發布新聞稿表示，2021年對精誠是關鍵的一年，正式邁入SYSTEX 3.0，展開10年成長計畫，在發展策略上階段性完成「垂直整合」到「水平整合」，並進入「生態整合」。精誠也持續轉型，提供客戶多元混合雲服務及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入占比，帶動業務穩定成長。

為推動10年成長計畫，目標成為台灣最大雲服務收入公司，精誠今年將聚焦發展自有雲應用生態平台服務，推出Xi Cloud雲服務訂閱平台，介接AWS、微軟Azure、Google Cloud Platform等3大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，提供一站式購物服務，打造全台最大最完整的雲服務平台。（編輯：翟思嘉）1110526

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族