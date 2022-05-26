精誠股東會通過配發股利5元 今年聚焦自有雲應用

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（中央社記者吳家豪台北26日電）資訊服務商精誠資訊今天舉行股東常會，通過配發現金股利每股新台幣4.2元、資本公積配發現金每股0.8元，合計每股發放股利5元。精誠表示，今年將聚焦發展自有雲應用生態平台服務。

今天股東常會也完成第10屆董事改選，包含董事9席及獨立董事3席，由林隆奮、鄭登元、黃亭融、黃祈融、蕭崇河、謝金河、盧大為、漢茂投資展業法人代表吳正煥、漢茂投資展業法人代表林治民當選董事；獨立董事3席當選人為賴建華、鄭文鋒、黃大倫。

精誠2021年合併營收約295.26億元，年增24.4%；稅後淨利12.13億元，年減27.15%；每股稅後盈餘4.9元。

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精誠發布新聞稿表示，2021年對精誠是關鍵的一年，正式邁入SYSTEX 3.0，展開10年成長計畫，在發展策略上階段性完成「垂直整合」到「水平整合」，並進入「生態整合」。精誠也持續轉型，提供客戶多元混合雲服務及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入占比，帶動業務穩定成長。

為推動10年成長計畫，目標成為台灣最大雲服務收入公司，精誠今年將聚焦發展自有雲應用生態平台服務，推出Xi Cloud雲服務訂閱平台，介接AWS、微軟Azure、Google Cloud Platform等3大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，提供一站式購物服務，打造全台最大最完整的雲服務平台。（編輯：翟思嘉）1110526