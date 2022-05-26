元太攜手日商推電子紙筆記本 攻無紙化辦公室商機

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（中央社記者潘智義台北26日電）電子紙廠元太科技今天宣布，聯手日本綜合貿易公司伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）鎖定日本企業市場，推出ALTERIC NOTE電子紙筆記本，共同推動辦公室無紙化環境。

元太科技透過新聞稿指出，於2021年12月曾宣布與伊藤忠商事共同合作推廣電子紙產品應用，雙方合作第一項專案即為採用元力電紙平台研發設計的電子紙筆記本解決方案，由伊藤忠推出自有品牌電子紙筆記本ALTERIC NOTE。

元太說明，此款電子紙筆記本可協助企業從大量使用紙張的辦公場域，提升至兼具永續與效率提升的數位無紙化辦公環境，ALTERIC NOTE將由伊藤忠商事的集團公司Conexio在日本銷售。

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元太表示，採用電子紙的數位筆記本，或是電子紙筆記本（eNotes）提供使用者如同一般紙張書寫的體驗外，更具備輕薄與便於攜帶的特性。反射式技術的電子紙顯示原理與一般紙張相同，可減少使用者雙眼的疲勞。

伊藤忠商事情報和通信部門長梶原浩（Hiroshi Kajiwara）表示，與元太科技合作推出首款電子紙筆記本ALTERIC NOTE，伊藤忠與Conexio將運用旗下的商業網路銷售ALTERIC NOTE，並透過此產品滿足企業對於數位轉型的需求。（編輯：潘羿菁）1110526