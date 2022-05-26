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鉅明：新廠明年初投產 今年營運可望超越去年

2022/5/26 21:14
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（中央社記者潘智義台北26日電）高爾夫球桿頭廠鉅明公司發言人顏志憲今天表示，新廠主體建築已經完成，可望在明年初開出產能，但蓋新廠目的不在擴充產能，而是逐步取代舊產線。

顏志憲接受電訪指出，高爾夫球人口大增，工廠的產線也須汰舊換新，也就是建一條新廠的產線，取代一條舊廠產線，逐步汰舊換新；也看好從事高爾夫球運動人口大增後，今年的營運可望延續去年的良好需求，甚至有機會超越去年。

他說，研調機構調查2020年至2021年兩年打高爾夫球人口新增600萬，今年新增高爾夫球運動人口速度已有緩和跡象，但先前新增打球人口，今年應該還會持續打球，尤其從今年已公布業績表現觀察，已明顯優於去年同期，所以今年全年營收仍有機會超越去年。

鉅明今年第1季合併營收約新台幣8.58億元，較去年同期的7.16億元大增19.83%；今年第1季淨利歸屬母公司業主1.02億元，較去年同期第1季的0.62億元大增64.51%。

他說，從今年第1、2季表現優於去年同期，第3、4季又是傳統的新品出貨期，下半年營運應有機會優於上半年。

除高爾夫球桿頭之外，鉅明也生產小量五金類產品，目前以運用在極端氣候下使用的五金工具為主，例如油井、船舶使用工具，以及健身器材用五金。（編輯：趙蔚蘭）1110526

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