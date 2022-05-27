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台股本週收紅121點 電器電纜股漲逾9%最多

2022/5/27 17:44
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（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在16266.22點，較上週上漲121.37點，漲幅約0.75%，其中以電器電纜類指數上漲9.38%為最大，跌幅以電子零組件類指數下跌1.17%最多。

證交所透過新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲96.26點，漲幅約0.69%，未含電子類指數上漲374.86點，漲幅約1.99%，未含金融電子類指數上漲367.82點，漲幅約為2.33%。

本週集中交易市場總成交金額1兆1094.32億元，全體上市股票成交金額1兆555.88億元，股票成交量週轉率為2.11%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3016.64億元，占全體上市股票交易金額28.58%；航運類1966.83億元，占18.63%；電子零組件類981.94億元，占9.3%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類15.01%、汽車類12.73%、航運類7.66%。

證交所表示，累計今年初開盤迄今共94個交易日，集中市場總成交金額26兆8915.13億元，市場日平均成交金額為2860.8億元，股票成交量週轉率50.38%，股票日平均成交量週轉率0.54%。

另外，今天全體上市公司總市值50兆5256.82億元，較上週5月20日市值50兆1519.69億元增加3737.13億元，增幅約0.75%。（編輯：張均懋）1110527

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