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亞股隨美股收高 科技股推動港股反彈

2022/5/27 18:09
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（中央社香港27日綜合外電報導）亞股今天大多收高，追隨美股昨天強勁漲勢，其中港股反彈領漲，因為科技巨擘阿里巴巴及百度財報優於預期，推動兩家公司股價飆升。

法新社報導，這股樂觀情緒使亞股在步上健康軌道情況下結束本週，不久前美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄才顯示，如果今年稍晚出現通膨減緩跡象，聯準會可能暫緩升息。

投資人今天處於買進情緒，香港恆生指數攀升2.9%，收20697.36點，其中權值股阿里巴巴股價盤中勁揚逾11%，搜尋引擎百度股價盤中大漲15%。

兩家公司財報皆顯示今年首季營收成長優於預期，減緩了對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及通膨衝擊兩家公司利潤的擔憂。

對世界第二大經濟體中國而言，上述財報是市場亟需的好消息。在中國領導人拒絕放棄清零政策之際，國內經濟正因主要城市封城而受創。

除港股勁揚，亞洲主要股市東京股市日經225指數也上揚0.7%，收26781.68點；上海證券交易所綜合指數則上漲0.2%，收3130.24點。

首爾、雪梨、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達、曼谷及孟買股市皆收漲，但威靈頓股市收跌。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1110527

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