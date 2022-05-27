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融程電搶半導體設備廠訂單 明年營收占比拚1成

2022/5/27 20:56
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（中央社記者吳家豪台北27日電）工業電腦廠融程電今天召開股東常會，通過每股配發現金股利新台幣4.5元，董事長呂谷清表示，今年有望拿下美系半導體設備客戶訂單，預估半導體業務營收占比將從目前個位數百分比，提升到明年約10%。

融程電產品應用於車檢、物流倉儲、物聯網、船舶、石化及公共安全等領域，2021年合併營收約25.02億元，年增35.55%；稅後淨利約3.65億元，年增42.43%；每股盈餘5.03元。

融程電近年陸續完成醫務管理等級平板電腦、顯示器應用設備及智慧工廠自動化生產設備的研發，目前正在洽談美系半導體設備廠的新專案，已進入軟硬體認證階段。

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呂谷清指出，美系半導體設備客戶訂單如果到手，有機會從今年第4季開始出貨並逐步放量，預估2023年半導體業務營收占比將上看10%。

呂谷清說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，5月工廠員工染疫人數較多，產能下滑，6月將加緊趕工，不過零組件缺料問題仍嚴峻，預期上半年營收將年增個位數百分比；若第3季還是沒有足夠零件，營收可能呈現季減和年減，到第4季才有望反彈。（編輯：張均懋）1110527

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