餐飲補助逾1萬8000家申請 經部：簡化不用提企劃書

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（中央社記者曾智怡台北28日電）疫情嚴峻衝擊餐飲業，經濟部16日起推動行銷補助方案，已有超過1萬8000家餐飲業者申請。經濟部重申，本方案申請程序簡單，只要填寫基本資料及具體行銷方案即可，不用提送企劃書。

隨著國人接種疫苗比例高，疫情指揮中心放寬防疫規範，逐步走向與疫情共存，經濟部推出「業者提優惠 經濟部補助」的餐飲業行銷補助方案，以增加民眾消費誘因、協助餐飲業者取得商機。

經濟部今天透過新聞稿表示，為簡化申請流程，已簡化申請表格，餐飲業者只需上網（https://moeadsc.tw/zh-tw/）依提示填寫店家基本資料及優惠促銷方案，並上傳餐飲場地照片，即可快速完成申請，不需另外再提送企劃書。

例如店家提供外帶8折優惠，以每份新台幣100元預計銷售100份計算，只要在申請書上的優惠方案內容填上「外帶8折，優惠折數20%，折價金額2000元」即可，不需傳送其他資料。

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後續核銷程序也大幅簡化，如使用電子發票者，核銷時附上POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔等，無需按發票逐筆填報。免用統一發票者，只需在自結營收報表填列折價或投入金額即可。

經濟部表示，本方案連日來申請踴躍，已向行政院爭取增列30億元的經費，全力支援餐飲業，申請期限至6月15日；為便利餐飲業者清楚瞭解申請方案內容及申請方式，各地商圈組織如有需求，經濟部也會配合商圈店家以實體或線上辦理說明會。（編輯：郭無患）1110528