商務人士邊境鬆綁 經濟部：朝縮短天數規劃

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（中央社記者曾智怡台北28日電）為活絡經貿活動，指揮中心已與經濟部討論，將在近期宣布商務人士邊境鬆綁措施。經濟部表示，主因是業者反映隔離天數過長不利洽商，會朝縮短隔離期方向規劃，確切縮短天數待指揮中心與相關部會細部研議後決定。

因應世界各國陸續開放邊境，指揮中心將在6月起陸續公布邊境鬆綁政策，鬆綁方向需和各部會討論。指揮中心指揮官陳時中今天表示，開放邊境將考慮醫療量能的承受度狀況，但為了經濟穩定，這部分已跟經濟部積極討論，很快就會宣布。

經濟部官員告訴中央社記者，目前商務入境都遵循「7+7」，但因天數較長不利接單、洽談，因此向指揮中心反映業者心聲，後續會朝縮短隔離天數方向規劃，以增加經貿活絡度。

至於縮短幅度，官員表示，因邊境開放牽涉邊境管制、醫療量能等面向，待指揮中心和相關部會細部研議後，才會確定確切的縮短天數。

現行商務人士入境有兩種方式，一種是透過專案申請，類似「經濟泡泡」概念，無需居家檢疫，但出發前7日要加強自主健康管理，出發前3天需持有陰性證明，入境後要進行自費篩檢，專機接送往返、防疫專車接送為原則，申請廠商及中央目的事業主管機關專人需全程陪同。

另外一種是，商務客出具證明或收到邀請，即可至外館申請簽證來台，但一樣需經過「7+7」隔離與自主健康管理期。（編輯：張均懋）1110528