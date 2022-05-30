上銀電動車滾珠螺桿明年貢獻營收 晶圓機器人拓商機

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒表示，電動車用滾珠螺桿正與多家世界級汽車廠合作，預計2023年起逐漸放量並貢獻營收；至於上銀晶圓機器人及晶圓移載系統（EFEM），已銷售至台灣、歐美、日韓及亞洲各地。

上銀將在6月27日舉行股東常會，在5月27日公布的致股東報告書中，卓文恒指出，上銀傳動元件產品積極布局半導體、人工智慧、醫療、電動車及智能化設備等領域，其中在電動車，上銀將Torque Motor迴轉工作台攻入日本汽車設備大廠；車用滾珠螺桿正與多家世界級汽車廠合作，預計2023年起可逐漸放量並貢獻營收。

卓文恒表示，車用滾珠螺桿在先進駕駛輔助系統（ADAS）、電動車轉向、煞車、與懸吊避震系統上扮演重要角色。

此外，上銀晶圓機器人及晶圓移載系統已銷售至台灣、歐美、日韓及亞洲各地，協助半導體廠加速建置生產線；微小型線性滑軌、滾珠螺桿及諧波減速機等供應全球醫療器材廠，協助精準醫療及全球防疫；上銀智慧型滾珠螺桿也切入智慧設備領域。

卓文恒在5月上旬法人說明會中表示，晶圓機器人需求看到2024年，相關產能逐漸拉高。

展望第2季營運，卓文恒日前表示，因應成本上揚，上銀第2季部分產品將漲價5%；在調整產品價格帶動下，預期第2季業績有好表現，今年成長目標維持兩位數百分點，毛利率朝向40%目標邁進。

歐系外資法人預期，上銀第2季業績可逼近新台幣82.5億元，季增幅度上看9%，拚歷史單季次高，稅後獲利拚維持第1季水準，每股純益可超過3.8元。

上銀此次股東會將改選10名董事（包括3名獨立董事），上銀去年合併營收272.65億元，年成長28.2%，創歷史次高，去年獲利35.32億元，創歷年第3高，每股稅後純益10.36元，上銀擬配發現金股息每股4.5元。（編輯：楊蘭軒）1110530