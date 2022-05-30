國際資金回流 外資台指期操作翻多扭轉賣超

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）台股今天終場大漲344.4點，收在16610.62點。隨著美元走勢承壓、美國升息議題熱度稍減，新台幣匯率近半個月反彈走揚，台股短期資金回流，外資在台股期貨操作從5月中旬起轉為多單留倉，扭轉4月至5月初大舉賣超台股的態勢。

由於國際美元回落，新台幣匯率又有熱錢歸位、台股大漲、出口商月底拋匯潮出籠等因素支撐，新台幣兌美元匯率今天收在29.144元，連續4個交易日收高，寫下一個半月以來高點；升值2.06角為近2年來單日最大漲幅。

外資今年以來擴大對台股現貨提款，1月底淨空單來到超過3萬口的高峰，4月指數重挫逾1100點，外資4月賣超2594.94億元，大盤頹勢延續到5月上旬，指數一度失守16000點「萬六」大關。但5月以來外資期貨淨空單迅速減少，市場解讀為外資持倉慣性出現變化，或將浮現多空轉機。

觀察外資台指期未平倉合約，5月3日淨空單為9876口，至5月16日淨空單仍有2540口，到5月17日轉為淨多單91口，今年以來首度轉多，到今天為止已連續10個交易日多單留倉。

上週五與今天外資皆買超逾200億元，今天買超金額高達275億元，主要加碼金融、航運和電子權值股，以中信金買超2.01萬張最多，新光金、永豐金分別買超1.5萬張、9842張。

長榮航今天獲外資買超1.8萬張，晶圓雙雄聯電、台積電買超張數來到1.67萬張、1.38萬張。印刷電路板（PCB）暨載板大廠欣興、面板廠群創也擠進外資買超前10名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國泰證期分析，近期科技類股陸續釋出相對保守的展望，導致科技指數維持弱勢表現，系統性風險仍未完全消散，因此台股加權指數順勢反彈時，成交量能並未大幅擴增，顯示市場觀望氣氛仍重，追價意願偏低，指數反彈主要因賣壓減輕，並非買盤回籠，盤面結構相對弱勢，指數反彈續航力仍待觀察。

國泰證期預期，台股仍將維持在萬六附近震盪整理，等待美國科技類股轉為相對強勢，帶動外資回頭轉多，指數才有望出現較長的回升行情。（編輯：黃國倫）1110530