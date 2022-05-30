台股2天強彈641點 多檔ETF規模衝高

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）外資連2日買超逾200億元，推升台股連2天反彈，共漲了641點，尤其大型權值股及高價股回神領漲，推動台股多檔ETF受惠資金低檔布局，規模、受益人數亦或受益權單位數率先創新高，人氣超旺。

延續上週的反攻氣勢，今天電子、金融、傳產指數齊揚，指數上漲344點，收在16610點；3大類股全數站上月線之上，科技與傳產近期有望挑戰收復季線。

根據統計，包括台股精神指標「國民ETF」元大台灣50 ETF、元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50、富邦公司治理等多檔台股ETF受惠資金低檔布局，規模均領先加權指數創下新高。

國泰投信ETF團隊副總經理鄭立誠分析，今年台股大盤自1月4日高點回吐逾2900點，台灣加權指數含息報酬最深跌幅約-15.5%，但同期間國泰永續高股息所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數含息報酬僅回檔約5.3%，跑贏大盤逾10%，展現其絕佳抗震力。

鄭立誠表示，近期台股上檔面臨月線反壓，電金權值股同步走弱，大盤成交量能低迷。5月金融類股跌幅較深，主因國際股債市皆表現弱勢，金融股未實現損失擴大，加上外資持續調節與近期防疫保險爭議，使類股出現賣壓；但目前利空皆屬較短期因素，今年進入升息循環，金融股存貸利差有望逐漸擴大，中長線來看仍舊受惠。

法人認為，不少台股ETF規模和人氣雙創紀錄，反映出投資人已擁有在台股回檔時逢低加碼，越跌存越多的觀念，其中市值型ETF與大盤連動性高，跟得上反彈，也避免押錯個股的疑慮；因此，在反彈階段被視為抄底工具，而台股除息旺季起跑，亦是吸引投資人持續投入主因之一。

根據統計，截至5月30日止，台股規模前5大ETF分別為元大台灣50、元大高股息、富邦台50、富邦公司治理、第一金工業30。若以發行流通量排行觀察，前5大分別為國泰永續高股息、元大高股息、國泰台灣5G+、富邦特選高股息30、元大台灣50。（編輯：趙蔚蘭）1110530