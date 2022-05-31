長榮航：解封貨運五追六趕 下半年會比上半年好

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（中央社記者賴言曦台北31日電）長榮航空今天召開股東會，通過每股配發新台幣0.6元現金股利；總經理孫嘉明表示，隨著上海解封，供應鏈開始趕工，電子業有望從「五窮六絕」轉為「五追六趕」，加上美西碼頭工人談判不順，將為航空貨運帶來正面幫助。

孫嘉明表示，上海解封，卡車開始拉貨，電子業擺脫「五窮六絕」，轉而變成「五追六趕」，預料上海封城對市場帶來的影響將在6月下旬恢復正常，航空公司整體營運表現，「下半年會比上半年好」。

孫嘉明也提到，目前航空用油每桶約在120美元至150美元間波動，由於油價占航空公司成本約3成左右，因此高油價會吃掉一點獲利，不過航空公司可透過收取燃油附加費反映成本，以在台灣根據中油油價指數推算，貨運的燃油附加費約可反映6成左右的成本。

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對於航空高運價是否影響市場空運需求，孫嘉明說，商品走海運的話，從出廠到上架出售需耗費120天左右，期間衍生的利息費用已足夠支付空運費用，因此只要塞港等問題不解決，「海轉空」需求就會一直存在。

孫嘉明也提到，美中貿易戰帶動廠商回台或轉往東南亞投資，加上COVID-19疫情帶動宅經濟，不少居家上班產品如伺服器等都是台灣製造，因此台灣出口至北美的貨量（包含東南亞中轉至台灣），每年從1萬噸成長至1.5萬噸。（編輯：張良知）1110531