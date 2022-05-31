將來銀行開拓市場祭3%活儲優惠 下半年推保險理財

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北31日電）今年以來台灣消費者物價指數（CPI）明顯走揚，純網銀將來銀行今天宣布，祭出活儲優惠利率活動力抗通膨，帳單自動扣繳享點數回饋，下半年規劃陸續推出保險、理財、外匯等服務。

純網銀將來銀行今天發布新聞稿，為慶祝開業2個月，6月到8月底，透過將來銀行APP辦理新台幣存款，活儲新台幣6萬元內享利率3%，6到30萬元享利率1.25%，逾30萬元則享1%且額度無上限。

為因應夏天用電旺季到來，將來銀行也推出「帳單自動扣繳」回饋活動，透過將來銀APP設定自動扣繳水電費，或是中華電信手機、市話及HiNet帳單，就能享有帳單金額10%的點數回饋，每月回饋點數上限50點。

將來銀行總經理許柏林表示，「將來超夏趴」是將來銀行開業後首波大型活動，只要透過將來銀行APP，就能享有3%活儲優利、1.58%起信貸利率、刷卡5%回饋，及帳單自動代扣繳服務10%點數回饋。

許柏林表示，下半年還將陸續推出保險、理財、外匯等產品與服務，並分波段推出各項活動，期許將來銀行能讓數位服務更好地融入民眾生活。（編輯：潘羿菁）1110531