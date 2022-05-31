更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

將來銀行開拓市場祭3%活儲優惠 下半年推保險理財

2022/5/31 15:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北31日電）今年以來台灣消費者物價指數（CPI）明顯走揚，純網銀將來銀行今天宣布，祭出活儲優惠利率活動力抗通膨，帳單自動扣繳享點數回饋，下半年規劃陸續推出保險、理財、外匯等服務。

純網銀將來銀行今天發布新聞稿，為慶祝開業2個月，6月到8月底，透過將來銀行APP辦理新台幣存款，活儲新台幣6萬元內享利率3%，6到30萬元享利率1.25%，逾30萬元則享1%且額度無上限。

為因應夏天用電旺季到來，將來銀行也推出「帳單自動扣繳」回饋活動，透過將來銀APP設定自動扣繳水電費，或是中華電信手機、市話及HiNet帳單，就能享有帳單金額10%的點數回饋，每月回饋點數上限50點。

將來銀行總經理許柏林表示，「將來超夏趴」是將來銀行開業後首波大型活動，只要透過將來銀行APP，就能享有3%活儲優利、1.58%起信貸利率、刷卡5%回饋，及帳單自動代扣繳服務10%點數回饋。

許柏林表示，下半年還將陸續推出保險、理財、外匯等產品與服務，並分波段推出各項活動，期許將來銀行能讓數位服務更好地融入民眾生活。（編輯：潘羿菁）1110531

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族