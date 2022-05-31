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大巨蛋分潤比例偏低？ 遠雄：營收增加仍可能虧損

2022/5/31 15:28
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（中央社記者賴言曦台北31日電）台北市政府今天宣布大巨蛋權利金採包底抽成方式收取，被質疑分潤比例偏低；遠雄集團副總經理楊舜欽回應，台北市政府與遠雄是以市民權益作為協商前提並取得平衡，且營收不等於獲利，營收增加遠雄巨蛋也可能有實質虧損。

台北市政府今天稍早舉行大巨蛋營收分潤說明記者會，宣布將以包底抽成方式收取權利金，若實際營收低於預估營收，分潤將以預估營收的0.6%計算；超過預估營收，超額部分分為2個級距，20%以內以1%計算，20%以上以1.6%計算。

大巨蛋分潤模式公布後，外界質疑分潤比例偏低，遠雄仍然賺很多。楊舜欽指出，「營收不等於獲利，營收增加也可能會有實質虧損」；遠雄巨蛋公司承擔成本風險，同意分潤給台北市政府，並非外界所說「遠雄賺1000元，北市府拿6元」。

楊舜欽表示，遠雄集團一向遵守契約精神，原本契約無年久失修問題，基於期望政府政策能夠延續，因此同意與台北市政府進行議約，也按照議合的分潤標準回饋市民。

楊舜欽也提到，巨蛋園區是以提供市民休閒娛樂為規劃的場域，台北市政府與遠雄集團雙方是以市民權益作為協商前提，從中取得市府與廠商間平衡，期望符合市民期待。（編輯：郭無患）1110531

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