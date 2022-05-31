華新麗華投資義大利廠CAS 布局全球不銹鋼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北31日電）電線電纜及不銹鋼廠華新麗華今天董事會決議，向義大利Marzorati家族取得歐洲不銹鋼棒及盤元領導廠商Cogne Acciai Speciali（CAS）公司70%股權，盼成不銹鋼棒及盤元龍頭。

華新麗華董事會並通過，擬投資8000萬美元取得新加坡Innovation West Mantewe公司（IWM）40%股權，IWM持有印尼煤礦開發公司PT.Transcoal Minergy（TCM）45%股權。

華新麗華主管接受線上採訪表示，義大利Cogne Acciai Speciali為歐洲的賓士、BMW等汽車品牌供應商，獲得不少知名車廠的認證，也盼能提供華新不銹鋼認證經驗。

主管說，雖然全球不銹鋼年產量6000萬噸，其中不銹鋼棒及盤元占10%至12%，也就是年產量約700萬噸；中國的青山集團是全球最大的不銹鋼廠，年產能近200萬噸，但卻多是一般通用產品。

雖然Cogne Acciai Speciali不銹鋼棒及盤元產量不如青山集團，但卻掌握歐洲高端產品訂單，屬高毛利產品，且因歐洲是封閉市場，銷往當地課徵25%關稅，更凸顯在地的競爭優勢。

Cogne Acciai Speciali去年營收約7億歐元，獲利近4000歐元，因今年鎳價上漲，預估營收可達8億歐元。

華新新聞稿指出，與Cogne Acciai Speciali結合雙方產品、技術及市場優勢，成為全球化不銹鋼企業，預計2022年底前完成併購程序。

華新表示，CAS為義大利不銹鋼棒及盤元主要生產廠商，生產高值化特殊鋼種，其擁有產業認證的高端產品利基市場，居歐洲市場領導地位，在全球15個國家有銷售據點，目前年產能約22萬噸，主要應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工產業；加計華新年產能約50萬噸，合計年產能約70多萬噸。

華新麗華不銹鋼事業透過此次收購CAS，在產品、技術、設備、通路與客戶將形成互補與綜效，規模擴大，增加整體競爭力，成為全球不銹鋼棒及盤元的重要企業。

煤礦投資部分，華新麗華主管說明，此次投資的TCM礦區位於印尼南加里曼丹，年產煤礦約600萬噸，將於2024年投產。

華新解釋，近年陸續在印尼投入鎳生鐵、冰鎳產線及電廠等建設，此投資案除能確保關鍵原料來源，其實更重要的是避險，降低價格波動風險，並穩定獲利，礦場產煤不一定直接供應給自家工廠。（編輯：趙蔚蘭）1110531