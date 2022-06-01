台股反彈逾百點一度翻紅 季線賣壓挑戰大

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法人指出，台股面臨季線和壓力區間，若量能超過新台幣3000億元可挑戰季線，否則震盪整理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天早盤下挫157點後反彈，台積電跌幅收斂、鴻海翻紅創波段高點、航運股走堅，助大盤一度翻紅。不過法人指出，台股面臨季線和壓力區間，若量能超過新台幣3000億元可挑戰季線，否則震盪整理。

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）放出聯準會需續大幅升息、直到通膨開始下降為止的鷹派言論，美國公債殖利率攀高、美國5月消費者信心下滑及投資人關切通貨膨脹，使得美股4大指數收低。

台股今天早盤一度下挫157.86點，最低來到16649.91點，之後電子權值股台積電跌幅收斂、鴻海和聯發科翻紅走堅，航運股反彈勁揚帶動，盤中台股一度翻紅收復16800點整數關卡，最高來到16811點，逼近季線約16838點反壓。

盤中至11時，加權股價指數來到16729.15點，下跌78.62點，成交值來到新台幣1513.63億元。

鴻海盤中走堅，最高來到116元，上漲2.65%，創去年7月20日以來高點，聯發科翻紅重返900元之上，聯電和台達電也翻紅；航運股盤中上漲超過1.5%。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今天早盤下挫修正逾百點，主要反映昨天尾盤強拉的技術性調整，今天盤勢回到常態，從技術面來看，台股在季線面臨反壓，在季線與下降趨勢線約16950點之間，將是短線壓力區間。

從量能來看，黃國偉指出，昨天台股噴出主要是尾盤最後一筆爆量，若短線台股單日量能未回到3000億元以上水準，台股要站穩季線難度高。

展望台股後市，黃國偉表示，6月中旬美國聯準會將舉行會議公布利率結果，按照以往經驗，美聯準會會議之前，市場氣氛轉趨觀望，台股已接近反彈高點，預期6月中之前，台股震盪盤堅或整理格局為主。（編輯：潘羿菁）1110601