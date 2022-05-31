聯準會理事華勒支持大幅升息 直到通膨下降

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（中央社法蘭克福30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）今天表示，聯準會需要繼續大幅升息，直到通膨開始下降為止。

法新社報導，繼3月小幅升息之後，聯準會這個月初宣布2000年以來最大升息幅度，其目標是遏制創下40多年高點的通膨。

華勒在德國法蘭克福歌德大學（Goethe University）舉行的貨幣政策研討會預先準備的講稿中表示：「在看到通膨率接近我們設下的目標2%之前，我都不會排除升息50個基點。」

市場預期聯準會今年總共將升息2.5個百分點，其中包括聯邦公開市場委員會（FOMC）因物價加速攀升，改採更積極立場後，已升息的0.75個百分點。

俄羅斯入侵烏克蘭後，食品和能源價格飆漲，加劇通膨壓力。

聯準會決策偏好參考的通膨指標，4月核心個人消費支出（PCE）物價指數顯示增長速度放緩，但華勒表示，通膨率已維持在4%以上約一年，而且「還未降到足以在短期內達到聯準會設定的目標」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110531