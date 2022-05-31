法人：電子股指數率先站回季線 有利多頭信心

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）法人表示，外資已經連續3天單日買超台股超過200億元，三大法人3天合計回補台股新台幣808.22億元，且三大指數中電子股指數率先站回季線之上，由今年來相對疲弱的科技股領頭反攻，有利提振多頭信心。

台股今天開低走高，尾盤因MSCI季度權重調整生效出現急拉，指數收盤大漲197.15點，漲幅1.19%，加權指數收在16807.77點，成交量增溫至3882.28億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，目前大盤距離季線16853.79點僅差一步之遙，且三大指數中由電子股指數率先站回季線之上，顯見今年來表現疲軟的科技股成為反彈行情的領頭羊，不僅反映投資氣氛回溫，更有利於提振整體多頭氣勢。

另外，法人資金一反之前賣超態勢，葉獻文表示，外資已經連續3天單日買超台股超過200億元，自上週五以來合計買超金額達711.64億元，投信法人也與外資同步連三買，合計加碼台股40.51億元，三大法人3天回補台股808.22億元。

葉獻文說明，隨著大盤與三大指數成功站穩月線，當金融與傳產指數也同步挑戰季線之上位置，台股短線可望扭轉今年來的弱勢表現，且進入6月股東會旺季，基本面佳、展望良好、營運成長性高的產業與個股，有望走一波股東會行情。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，台股在4、5月經歷較大修正、消化國際市場利空後，已見反覆築底跡象，市場將逐漸回歸基本面。不過目前美股尚未回穩且台股上方仍有均線反壓，短線仍需來回震盪化解賣壓。

永豐投信指出，這波外資買進權值動作，除了反映投資價值、重新配置需求外，從美股透露落底跡象觀察，物價高檔滑落，聯準會鷹派態度可能放緩，有助美股持續反攻，對於台股後續提振力可期。（編輯：張均懋）1110531