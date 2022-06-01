券商公會：開放分戶帳資金運用 有助財富管理業務

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）券商公會今天發布新聞稿表示，金管會同意開放證券商分戶帳資金運用，並可分散多家銀行辦理定存相關規定；證券商將更積極推動分戶帳戶業務，有助發展財富管理業務，促進證券市場長遠發展。

券商公會表示，主管機關於104年2月4日開放證券商得經客戶同意將客戶交割款項留存於證券商交割專戶（以下簡稱客戶分戶帳）；證交所也於108年放寬證券線上開戶程序。

券商公會指出，為拓展客戶分戶帳資金規模，證券商搭配推動客戶分戶帳可節省投資人再開立銀行交割帳戶程序，推動分戶帳資金餘額成長迅速，至111年3月底已達357億元。惟依現行規定，證券商客戶分戶帳資金僅能存放於開立交割專戶分戶帳銀行，除面臨銀行大額存款限制問題外，亦面臨存放風險過度集中問題。

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券商公會特別感謝金管會同意開放證券商分戶帳資金運用，並於111年5月31日發布新聞稿預告修正「證券商管理規則」第38條草案，讓證券商客戶分戶帳資金除為客戶支付其買進金融證券商品款項外，亦得經客戶同意後，運用於安全且流動性高的金融商品（例如公債及國庫券），並得於多家銀行辦理定存。

券商公會相信開放後，證券商會更積極推動證券商交割專戶客戶分戶帳業務，除可瞭解客戶資金部位，降低投資人在證券市場違約不交割風險外，也能根據客戶需求，提供適合度的金融證券商品，滿足投資人理財需求，證券商亦可藉此發展財富管理業務，將有助促進證券市場長遠發展。（編輯：趙蔚蘭）1110601