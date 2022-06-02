富鼎前4月每股純益4.66元 年增1.97倍

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（中央社記者張建中新竹2日電）金氧半場效電晶體（MOSFET）廠富鼎自結前4月每股純益新台幣4.66元，年增約1.97倍。

富鼎近日在外資大舉買超推升下，股價強勁走高，今天早盤一度達148元，創新天價，短線股價大漲35元，漲幅逾3成。隨後獲利回吐賣壓出籠，富鼎股價震盪走低，由紅翻黑，收在138.5元，下跌3.5元，跌幅2.46%。

富鼎因達公布注意交易資訊標準，今天公布相關財務業務等重大訊息，自結4月單月每股純益1.13元，年增564.71%。富鼎前4月每股純益4.66元，年增約1.97倍。

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鴻海與被動元件廠國巨合資的國創日前決定斥資28.868億元參與富鼎私募增資，將持有富鼎30.08%股權，成為富鼎最大股東。

國創表示，富鼎MOSFET產品線擁有超過千個規格產品，可補足國創在IC產品策略藍圖，並與國創發展的電源管理IC、第三代半導體碳化矽SiC元件模組相互搭配；富鼎可藉由鴻海電動車事業與國巨通路中的車廠供應鏈進入車用市場。（編輯：張均懋）1110602