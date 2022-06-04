俄羅斯限制惰性氣體出口 專家：半導體不致斷鏈

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（中央社記者張建中新竹4日電）路透社報導，俄羅斯決定限制氖氣等惰性氣體出口，可能加劇全球晶片市場的供應短缺。產業研究人員表示，半導體產業應不致面臨斷鏈危機，即便氖氣等價格可能高漲，對成本影響也有限。

報導指出，氖氣是製造晶片的關鍵原料。俄國過去向日本和其他國家供應惰性氣體，但今年12月31日前，只有在取得國家特別許可的情況下才能出口。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，氖氣在半導體方面的應用，主要是深紫外光（DUV）雷射用的氣體，與14奈米、28奈米、40奈米及65奈米等12吋成熟製程有關，與7奈米及5奈米等12吋先進製程無關。

楊瑞臨表示，俄烏戰爭開打後，已影響烏克蘭境內的兩大氖氣供應商Ingas和Cryoin暫停營運。面對氖氣的供應疑慮，國際大廠液空（Air Liquide）及林德（Linde）勢必調整全球產能配置，並增加氖氣供應。

半導體占氖氣整體使用量不到3成，且相關氖氣價格高於其他民生及商用的氖氣，楊瑞臨預期，俄國限制氖氣等惰性氣體出口，可能影響氖氣供應進一步減少，不過供應商可能優先供應半導體廠，半導體產業應不致面臨斷鏈危機，其他民生及商用市場則可能因而遭到排擠。

楊瑞臨說，雖然氖氣價格可能進一步竄高，但因氖氣並非半導體廠生產所需的大量消耗品，價格高漲對半導體廠財務表現應不會有太大影響。

若俄烏戰爭持續延燒，氖氣供應進一步減少，楊瑞臨表示，氖氣供應若降至原本供應量的3成以下，恐將影響12吋成熟製程生產。

楊瑞臨認為，台灣及韓國採購量大，具相對採購優勢，預期歐洲、美國及日本半導體廠可能受到較大影響。資料中心、手機與電腦等相關市場供應鏈應較不受影響，車用及工業用晶片短缺情況可能加劇。（編輯：翟思嘉）1110604