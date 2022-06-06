泓德能源綠電賣湯淺電池 2023年供電94萬度

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（中央社記者張建中新竹6日電）太陽能電廠開發商泓德能源子公司星星電力今天宣布，與電池廠湯淺電池簽署綠電及憑證銷售合約，預計2023年轉供0.752MW綠電，相當於94萬度電。

泓德能源表示，星星電力是負責售電業務的子公司，這次與湯淺電池簽署綠電及憑證銷售合約，將在2023年轉供0.752MW（百萬瓦）綠電，相當於94萬度電，將協助湯淺電池達成用電大戶使用8%再生能源的早鳥優惠目標。

星星電力於2021年取得售電業執照後，已為台灣多間電信、金融業者提供綠電轉供方案，加速其邁向全球再生能源倡議RE100的企業願景。

星星電力是以母公司泓德能源自建的太陽能電廠為基礎，藉由智慧綠電系統利用人工智慧（AI）演算找出最佳綠電使用方式，提供不同企業用戶穩定且充足的綠電。

據統計，截至今年4月，星星電力已協助超過30家企業綠電諮詢轉供，成功轉供超過750萬度綠電，泓德能源預期今年下半年可擴大轉供2800萬度綠電。

除太陽能電廠開發業務外，泓德能源還積極發展電動車充電樁、儲能系統及綠電銷售等業務。隨著承接工程案件認列業績增加，泓德能源今年前4月營收新台幣7.72億元，年增148.4%。（編輯：楊蘭軒）1110606