沃旭能源大彰化風場 完成2/3水下基樁安裝

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沃旭能源致力運用在地廠商最大產能，大彰化東南及西南第一階段離岸風場共使用333支基樁，其中210支、超過6成為台灣在地製造。（沃旭能源提供）中央社記者曾智怡傳真 111年6月7日

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（中央社記者曾智怡台北7日電）沃旭能源今天表示，在眾多合作夥伴和施工人員的努力下，5日完成大彰化東南及西南第一階段離岸風場第222支水下基樁安裝工程，相當於完成2/3總數基樁安裝；風場超過6成基樁是台灣在地製造。

沃旭能源透過新聞稿表示，水下基樁是支撐巨型水下基礎的重要支柱，每支直徑約4公尺、長度約80至90公尺，相當於30層樓高，重量達400公噸，由重件安裝船Aegir從台中港載運至大彰化東南及西南第一階段離岸風場進行安裝。

沃旭能源指出，大彰化東南及西南第一階段離岸風場每支基樁，都是供應商按照沃旭針對台灣海床特性及風場條件的設計所量身打造，安裝時運用水下可調式導樁樣架輔助，提高安裝的精準度與效率，確保從生產製造到安裝過程皆符合離岸風電產業最高品質、環境、安全及健康衛生（Quality, Health, Safety and Environment, QHSE）國際標準。

沃旭能源致力運用在地廠商最大產能，在大彰化東南及西南第一階段離岸風場所使用的333支基樁中，有210支、超過6成基樁是台灣在地製造，分別由世紀離岸風電、台朔重工以及台灣國際造船股份有限公司從零開始學習製造，這個里程碑代表台灣供應商多年來學習和努力，與雙方合作成果。

沃旭能源表示，在疫情和天氣不確定因素挑戰下，仍舊會與所有施工夥伴盡全力把握每個氣候窗，持續推動風場建置工作，期待大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工，總數111座風機運作順利、生產大規模乾淨電力。

沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海，併網容量為900MW，可提供電力給100萬家戶，風場預計今年底完工。（編輯：林興盟）1110607