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台股一度上漲190點 盤中觸及16700點

2022/6/8 10:58
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（中央社記者潘智義台北8日電）蘋果（Apple）等科技股帶動美股齊揚，台股今天開高走高，盤中上漲190點，一度站上16700點整數關卡，8大類股幾乎全面走揚，其中機電類股最強，僅營建股稍弱。

10時53分止，加權指數來到16673.26點，上漲160.38點，成交值新台幣1117.07億元。

蘋概指標股台積電盤中上漲10元，來到545元；大立光來到1805元，上揚35元；鴻海在平盤之上游走，來到115元，小漲1.5元。

電腦周邊零件廠建碁、誠研、嘉基盤中攻上漲停板，股價分別為31.55元、6.71元、123.5元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都小漲，分別來到146.5元、130元、161.5元。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，國際股市在盤整過程已見底部型態，台股若能突破季線約16801點，則有機會挑戰萬七。反彈階段可留意股東會發表下半年展望、高殖利率個股、法人買超股，以及解封概念族群。

吳文彬指出，美國週五將公布消費者物價指數（CPI），若數據在受控範圍，接下來聯邦準備理事會（Fed）升息態度也可望略為緩和。（編輯：楊蘭軒）1110608

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