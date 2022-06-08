中磊王伯元：全球基建帶動遠距應用 促寬頻飆速
2022/6/8 12:09
（中央社記者潘智義台北8日電）電信寬頻設備廠中磊電子董事長王伯元今天在股東會表示，全球基礎建設風潮大興，看好遠距新興應用帶動資料量暴增，寬頻正式進入飆速時代。
王伯元指出，中磊之高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品需求強勁。
他說，中磊深耕全球布局，積極拓展東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，並彈性調配位於台灣、蘇州、菲律賓及印度等4地生產基地，積極回應客戶需求。
另外，中磊積極投入創新技術研發，電信直效行銷業務持續發酵，與全球電信客戶深度合作，站穩競爭利基，整體營運成長可期。
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中磊統計，2021年合併營收達新台幣439億元，較2020年營收361億元成長22%。累計全年營業利益為10.5億元，歸屬母公司稅後淨利為8.6億元，合併每股稅後盈餘（EPS）為3.44元；合計每股配發股利2.4元，配發率達7成，股利已於2022年5月5日完成發放。
中磊今天股東會中全面改選董事，合計選任董事7席（含獨立董事3席）。董事會成員組成具多元背景，涵蓋不同產業、學術及法律等領域，當選董事包括怡和財務顧問公司代表人王伯元、焯見投資公司代表人王煒、蓁邦投資公司代表人林斌、允周投資公司代表人朱正光；獨立董事由史欽泰、Steve K. Chen及鄒開蓮出任。（編輯：翟思嘉）1110608
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