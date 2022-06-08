世代傳承 中磊董事長王伯元交棒王煒

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（中央社記者潘智義台北8日電）擔任電信寬頻設備廠中磊電子董事長30年的王伯元今天宣布轉任榮譽董事長，交棒現任總經理王煒，總經理由技術長林斌接任。

王煒在記者會表示，訂單已接到明年中，但料況及中國封控仍是變數，全球對中國供應鏈的依賴並未停止，即便上海解封，但不知是否再封，或封控其他城市，其實只要長三角一封，都會造成內傷，因此客戶面對不確定因素，都不敢調整訂單，中國對疫情的處理影響仍大。

王煒說，在高度競爭下，中磊連續20年的營收年成長率達22%，迄今成長了100倍。

王煒表示，早先只做資訊電子（IT），後來邁入多元產品，當時市場大部分產品是軟、硬體分開，中磊則是把軟硬體整合。

王伯元指出，當年到蘇州三顧茅廬，找王煒來中磊當總經理，其實是女兒推薦她唸哈佛的校友，讓王煒帶領中磊由營業額新台幣5億元的公司，一路成長至439億元，成為全球前3大電信寬頻設備供應商，今年更以業務轉型直攻電信商市場。

王伯元表示，身為共同創辦人，為30而立的中磊感到驕傲，也為自己完成階段性任務而欣慰，期待透過交棒給年輕世代，帶領中磊開展更高的格局，迎向下一個燦爛的30年。

王煒說，自己來中磊時公司營收才約5億元，當時工作的外商年營收已達30億、40億元，36歲接中磊總經理，就是看好網通產業前景，雖然在英特爾尚未面臨網路泡沫化時投入網通業，但接著就體驗了兩年泡沫化的壓力，也經歷產業的成長過程。

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王煒表示，去年第2季上游原料漲價，已明確反映通膨壓力，但現在大宗物資價格已趨平穩，雖然油價仍高，但其他產品如銅價已下行；不擔心通膨影響投資，從美國、中國、印度都願意花錢投資網路基礎建設，即可看出市場潛力。

中磊新任總經理林斌指出，企業無線產品在全球名列前茅，在質量並重的前提下，推出家用整合型寬頻產品，包括銅線、光纖、銅軸電纜、5G接入，因應在家工作普及的時代，而Wi-Fi覆蓋率、新一代語音串流也是重點。（編輯：蘇志宗）1110608