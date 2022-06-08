仁寶攜手奇美醫院 導入心血管造影病徵標註系統

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（中央社記者吳家豪台北8日電）代工廠仁寶今天表示，與財團法人奇美醫院攜手研究開發心臟血管造影病徵自動標註與判讀系統，雙方已簽訂合作備忘錄，將在奇美醫院導入進行3年的試營運，提供臨床心臟科醫師更好工具。

仁寶發布新聞稿說明，因為心血管影像的血管分布及網絡複雜、個案結構差異性高和栓塞位置發生處不一，專業醫師圈選標註費時費工，加上案例數高、負荷量大，為加速心臟科醫師病徵判讀，目前完成應用於心臟血管造影的人工智慧（AI）圈選標註系統，有助於臨床醫師載入患者心血管影像後，一鍵圈選標註病徵，病徵標註的準確率可接近90%。

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仁寶總經理翁宗斌表示，近年來積極發展健康醫療事業、布局智慧醫療及照護，以拼圖方式從智慧照護延伸到智慧醫療，並在醫療物聯網、移動式超音波、AI輔助醫療、免疫治療、醫療軟體系統取得豐碩成果。

翁宗斌指出，除了在硬體技術的投資外，仁寶也朝向軟體與服務發展，例如目前台灣日照中心軟體約7成是由仁寶開發，現在更期望運用AI輔助醫生診斷，讓軟體方案成為仁寶未來成長引擎。（編輯：張均懋）1110608