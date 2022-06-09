華通看旺低軌衛星 江培琨：產業方興未艾

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（中央社記者江明晏台北9日電）HDI大廠華通董事長江培琨今天透露，在低軌道衛星做的相當不錯，目前天上2000、3000顆衛星，和地面幾十萬台的接收設備用PCB，幾乎都是華通製造，看好產業方興未艾，會持續擴充資源。

華通今天召開股東常會，董事長江培琨表示，今年國際情勢動盪，地緣政治衝突、原物料漲價、通膨、美國升息、縮表等事件，加上台灣地區則有疫情擴散、大陸地區清零、封城政策等對人流物流干擾，這些都造成市場的不確定性。

他說，去年公司營運成果是過去十幾年來最好一年，這幾年來華通可以持續的成長，主要是因為公司的競爭力不斷地在提升，對於所有資源的整合能力，使得研發知識、技術有效的轉化成實質生產力，各個工廠的良率、效率、成本管控、新產品的開發、品質的管控，都有很大的進步。

江培琨指出，今年華通會更聚焦在幾個產品項目，例如，華通在軟板的實力以及績效表現越來越好，未來會持續增加全球市占率。

在低軌道衛星部分，他表示，華通也做的相當不錯，目前天上2000、3000顆衛星，和地面幾十萬台的接收設備用PCB，幾乎都是華通製造的，LEO是個方興未艾的產業，會持續去擴充資源來迎合市場的需求。

HDI部分，他說明，華通會持續擴充，這兩年擴充的重慶二廠完成建設投入量產，良率和品質都達到預期。

其他方面，他也指出，華通會關注AR/VR頭盔、眼鏡等穿戴式產品、新能源車所用的車載、ADAS相關PCB，未來IC產業會用到很多SIP的PCB，以及高速運算晶片也會用到很多跟主板之間的連接板等各種類型的卡板，都是未來發展的產品方向。（編輯：潘羿菁）1110609