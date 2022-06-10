出口投資雙引擎 工研院估今年製造業產值25.8兆創高

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（中央社記者蘇思云台北10日電）工研院今天發布台灣製造業景氣展望，預估2022年製造業產值達新台幣25.8兆元，有望寫下新高，年增率6.04%，但也點出製造業將面對綠色供應、少子化以及產業附加價值與集中度都大幅增加等3大課題。

工研院今天線上舉辦「2022年台灣製造業景氣展望暨淨零永續焦點議題發表」，除了發布2022年台灣製造業景氣展望預測結果，也針對淨零永續趨勢下，所需再生能源的產業景氣及重大趨勢發表觀察評析。

工研院產科國際所研究員陳佳楹會中報告指出，今年因為俄烏戰爭、中國封控、通膨壓力等多重不確定因素，對全球景氣復甦帶來阻力，全球製造業擴張速度有所趨緩。不過，國際需求仍在，台灣在出口跟投資雙引擎帶動下，預料台灣經濟今年仍可保持溫和正向成長，但是地緣政治與疫情風險等不確定因素持續干擾、半導體等產業國際競爭加劇、糧食危機等，建議台灣業者仍要審慎留意。

陳佳楹指出，工研院預測2022年台灣製造業產值為25.8兆元，產值年成長率達6.04%，四大業別都延續正向成長，產值年成長率依序分別為資訊電子業（9.28%）、金屬機電業（6.08%）、民生工業（2.64%）與化學工業（1.92%）。

不過，工研院也觀察到，製造業面臨三大關鍵課題考驗，第一是淨零永續、綠色供應已成國際趨勢，產業的綠色轉型將攸關產業國際競爭力；第二，少子化下產業需求增加擴大人力缺口。

第三，產業附加價值及集中度都大幅增加，2020年台灣製造業附加價值率提升到32.3%，其中半導體產業附加價值率為最高，達到65.4%，此外，台灣製造業產業集中度在過去20年內，已由67.7%大幅提升到84%，且高度聚焦於電子及精密儀器業，占比達到36.5%。

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陳佳楹表示，面對這3大課題，工研院提出相應的3項策略建議。第一，面對國際淨零永續趨勢，台灣需要公私協力整備減碳能力，建議政府可參考國際作法，依台灣產業特性建構培訓輔導機制，廠商也要及早建構碳盤查知識與程序、培養碳盤查人力等，同時企業可以透過大帶小的方式，跟供應鏈合作轉型。

第二，面對少子化趨勢，建議業者可以加速導入新興數位科技，透過數位賦能方式，提高人力資源使用效率，再活化勞動力價值；第三，面對產業附加價值及集中度都大幅增加的趨勢，建議高附加價值產業可以引領我國產業走向國際市場，同時為新創打造多元成長環境，協助新創跟海外實驗場域對接等。（編輯：潘羿菁）1110610