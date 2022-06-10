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萬海5月營收250.78億元 創歷史第3高

2022/6/10 18:18
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（中央社記者賴言曦台北10日電）萬海航運今天公布5月營收為新台幣250.78億元，月增1.34%，年增65.08%，為歷史第3高；累計今年前5月營收1303.26億元，年增89.57%。

萬海近年積極布局美國航線，總經理謝福隆日前在法人說明會表示，為滿足客戶需求，萬海去年6月加開美東航線，完整美國線經營，美國線簽約進展也大致順利，簽約價格也比去年高。

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另外，今天公布的最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）呈現連4週小漲，雖然美國航線仍小跌0.1%，但法人認為，隨著中國逐漸復工復產，預估未來出貨量會逐步增加，有效帶動運價走揚。

萬海截至今年第1季底，自有船共95艘、年增21艘，租賃船53艘、年減5艘，共計有148艘船舶，較去年增加16艘；貨櫃量則超過41萬9322 TEU（20呎櫃）；預計今年還有10艘新船將陸續交付。（編輯：張良知）1110610

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