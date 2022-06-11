台美貿易倡議 學者：以高標範疇消解IPEF政治難題

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（中央社記者曾智怡台北11日電）台美日前啟動21世紀貿易倡議，學者認為，美方策略是希望藉由一對一談判，達成雙邊多邊化最終目的；台美倡議的範疇高於印太經濟架構涵蓋度，若台美雙邊能取得重大共識，除展現台灣的決心，亦有助於說服憂慮中國因素的東協國家。

美國總統拜登（Joe Biden）5月23日在東京正式公布「印太經濟架構」（IPEF），參與者包含日本、印度、東協國家等13國；IPEF被認為是要制衡中國在印太地區的大力擴張，基於中國因素，台灣未納入首輪名單。

僅相隔一週，台美6月1日正式啟動21世紀貿易倡議，建立全新經貿談判架構，將就貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業貿易、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟等11項議題進行談判。

對於台美貿易倡議，政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範向中央社表示，政府過去兩年解決台美的牛肉、豬肉貿易經年糾紛，美國當然要有所反應，讓台灣不再受孤立；台美倡議在此脈絡下「被端出來」，且與IPEF幾乎同步進行，可見「兩件事有關係」。

對於美方採IPEF與台美倡議兩條路徑，中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣指出，美國當前策略是「我想要的人都納進來，只是透過不同談判管道處理，總有一天大家都談好，隨時可以二合為一」；如同美國與歐盟、英國啟動對話，也是希望藉由一對一談判，達成就雙邊多邊化最終目的。

中國因素當然是台灣未被列入IPEF首波名單主因。顏慧欣坦言，東協國家短期內很難改變立場，台灣反應善用與美國的新倡議，依循此模式和日本、歐盟、英國等國，啟動類似對話並獲具體成果，「再回過頭來（參與IPEF），時間會比較恰當」。

丁樹範也認為，台灣加入IPEF的過程，北京態度非常關鍵，若中國在中共總書記習近平統治下日趨強硬，引起更多國家反彈、抑或未來美中關係相對緩和，「其他會員國不是被強迫要選邊」，均可能為台灣加入IPEF增添空間。

至於台美貿易倡議的策略布局，顏慧欣指出，台美貿易倡議11個談判項目都屬於規則議題，除與IPEF由USTR主導的環保、勞工、數位規則議題重疊外，還包含IPEF最初規劃、最後沒納入的透明法治及競爭政策等議題，甚至加碼國營企業、非市場經濟行為，「這是IPEF從頭到尾沒提過的」。

顏慧欣分析，台美討論的議題明顯高於IPEF規則議題範圍，雙方若能達成共識，將能展現台灣有資格參加IPEF；加上美國身為發起者，台美倡議其實已讓台灣與IPEF有所連繫，讓台灣可實質參與及掌握印太國家的協商進展。

此外，IPEF的4大支柱分別為：連結經濟（含環境、勞工標準、數位經濟等貿易規則）、韌性經濟（供應鏈）、潔淨經濟（潔淨能源、基礎建設）以及公平經濟（稅務與反貪腐）；第一支柱由美國貿易代表署（USTR）主導，後3者由美國商務部主導。

顏慧欣分析，比起IPEF規則議題，東協成員更希望得到「政策牛肉」，也就是目前美國尚未公布實質內容的韌性、潔淨與公平經濟等3支柱。

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對此，顏慧欣表示，台美近年持續在經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科技貿易暨投資合作架構（TTIC）、貿易暨投資架構協定（TIFA）等既有平台，所討論的供應鏈、再生能源等議題均屬此範疇；若能持續深化，將可讓東協國家了解台灣貢獻所在。

顏慧欣更進一步指出，台美貿易倡議和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）均著重諸如法規預告、農產品檢驗檢疫科學評估、反貪腐、政府控制事業等規則；過去台灣為加入CPTPP努力提出事證，如今台美倡議若能達到具體成果，代表可滿足其高標準規範，將更有利於說服CPTPP成員國讓台灣加入。（編輯：林克倫）1110611