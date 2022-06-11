批中國競爭對手靠挖角圖方便 劉揚偉嗆不可取

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（中央社記者賴言曦台北11日電）外傳中國競爭對手在越南試產蘋果產品，鴻海董事長劉揚偉今天受訪表示，很多競爭對手會跟著富士康跑，在集團廠房旁邊買一塊地，讓自己做事更方便，「我覺得這種方式不可取」，要打贏鴻海，「請他拿出一套自己的方法」。

此外，針對美國通膨仍未降溫，對下半年電子產品景氣是否帶來影響，劉揚偉認為，下半年景氣跟預測差不多，甚至比想像中好，而且鴻海的客戶和產品比較廣泛，目前還沒看到不利因素。

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外傳中國競爭對手本月要在越南動工，劉揚偉今天出席國立陽明交通大學畢業典禮，接受媒體聯訪時表示，競爭對手如果要打贏鴻海，一定要有自己的方法，而不是跟在鴻海後面，不去訓練自己的人才，靠高薪挖角等方式來操作，「這種方式我非常不認同」。

提到鴻海布局越南，劉揚偉表示，越南是鴻海除了中國以外的最大廠區，因此對當地一定有規劃，目前鴻海在越南員工數約6萬多人，短期內還會有大幅度增加的計畫。（編輯：黃瑞弘）1110611