離岸風電千億大補丸 投審會核准沃旭、海龍投資案

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）經濟部投資審議委員會今天通過10件重大投資案，其中金額最高與次高者，為丹麥商沃旭能源以新台幣486億元、385億餘元貸款持續投資彰化地區離岸風電案件，第3高則為荷蘭商海龍控股增資新台幣200億4539萬9880元，經營離岸風力發電廠。

經濟部投審會今天召開第1212次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件10件，其中僑外投資有6件，投資金額高達新台幣1185億1120萬8061元，金額前3高的案件，均為離岸風電相關投資。

投審會說明，在僑外投資部份，金額最高者，為丹麥商沃旭能源（ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S）以新台幣486億元貸款投資沃旭東南大彰化控股股份有限公司，從事一般投資業。

次高者，同為沃旭能源，以新台幣385億8630萬8181元貸款，投資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，從事發電業。

第3高者，為荷蘭商海龍控股（NP HAI LONG HOLDINGS B.V.），以新台幣200億4539萬9880元增資海龍控股股份有限公司，從事一般投資業，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司、海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠。

另外3件僑外投資則含括租賃業、餐飲業與資訊軟體業，包括英商CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY（UK）Ltd.，以新台幣60億元增資中租迪和股份有限公司，經營租賃等業務。

英屬維京群島商SUNWORLD DYNASTY HOTEL PROPERTIES LIMITED以新台幣15億3700萬元增資仙妮蕾德餐旅管理有限公司，從事旅館業。

韓商LINE FINANCIAL PLUS CORPORATION，以新台幣37億4250萬元增資台灣連線金融科技股份有限公司，經營資訊軟體批發等業務。

投審會說明，至於對外投資有2件，包括聯發科技以美金10億元增資新加坡MEDIATEK SINGAPORE PTE.LTD.從事投資控股業務；緯創資通股份有限公司以美金9000萬元增資英屬維京群島AII HOLDING CORPORATION，從事投資控股等業務。

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投審會表示，對中國大陸投資的專案審查案件有1件，為永大機電工業股份有限公司為組織架構調整，以人民幣3億8500萬元（約合美金6160萬元）受讓，取得中國大陸天津永大電梯設備有限公司100%股權，從事經營電梯、電扶梯、停車場升降設備等之製造、銷售、安裝、維修、保養售後服務業務。

此外，有1件陸資投資案件，為隆揚電子（昆山）股份有限公司以新台幣1億3000萬元投資設立聚赫新材股份有限公司，從事生產導電產品，是用於穿戴產品及手機產品之散熱零件。（編輯：翟思嘉）1110614