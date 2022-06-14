泰福中裕聯手投入研發生產及銷售 搶攻CDMO市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張良知台北14日電）泰福生技與中裕新藥今天宣布，就抗體藥物複合體及雙特異性抗體開發生產合作，雙方將從前端研發到生產與銷售攜手並進，期在CDMO市場攻下一城。

泰福生技主要為開發生物相似藥與「委託開發暨製造服務」（Contract Development and Manufacturing Organization，CDMO）業務，設立於台灣的實驗室除負責前端細胞株開發、種源細胞篩選與建立，以及初期生物製程開發外，更具備執行與承接生產技術更高的CDMO業務能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中裕新藥專研愛滋病蛋白質新藥開發，位於竹北的蛋白質抗體藥物廠已多次大規模生產蛋白質單株抗體藥物，且已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）正式查廠通過。中裕將全力投入並提供泰福及業界客戶委外製程開發、技轉放大、GMP批次生產等CDMO服務。

泰福生技指出，雙方合作將製程升級到可以承接生產技術更高的抗體藥物開發生產，泰福主攻前端基因發展、試產等開發後，交由中裕新藥進行藥物生產製造，在生產量能與成本控管均能有效控制成本，發揮綜效效益，未來產品更具有未來競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1110614