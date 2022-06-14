台積電16日除息行情 法人：美股表現是關鍵

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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電去年度第4季現金股利將於16日除息，外資今天持續賣超1萬9466張，投信及自營商同步買超，呈土洋法人對作局面。法人表示，台積電除息行情將視美股表現而定。

台積電第4季現金股利將於16日除息，每股配發新台幣2.75元現金，總金額713.08億元，預計7月14日發放。

據統計，台積電自2019年起改採每季配息，過去11次除息皆順利完成填息；其中，多達7次是在除息當天快速填息，今年3月16日開盤即完成填息，演出「秒填息」戲碼，填息時間最長為15個交易日。

外資今天賣超台積電1萬9466張，投信與自營商則同步買超，呈土洋法人對作局面，台積電股價開低走高，早盤受美股重挫，美國存託憑證（ADR）創85.02美元波段新低影響，股價達新台幣507元，逼近前波低點505元，隨後低接買盤湧入，跌幅收斂，收在513元，小跌3元。

外資近日動向牽動台積電股價表現，據統計，外資連續4個交易日共賣超台積電5萬9529張，影響台積電股價自544元下滑至今天的513元，下跌31元，市值縮水8038億元，滑落至13.3兆元。

新光投信董事長劉坤錫表示，台積電基本面佳，只是台積電除息正逢美國聯邦準備理事會（FED）開會，利率決策結果影響美股表現，將是左右台積電這次除息行情的關鍵。

劉坤錫說，若美股走勢不理想，可能影響台積電除息股價表現；若美股走勢正向，台積電不排除有機會當天完成填息。

受惠高效能運算及車用電子需求強勁，台積電5月營收攀高至1857.05億元，月增7.6%，年增65.3%，再創新高。台積電預估，第2季營收將達176億至182億美元，毛利率將約56%至58%，全年營收成長30%左右。（編輯：林淑媛）1110614