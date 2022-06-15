東陽5月稅前賺4.21億元 大幅年增38倍

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）汽車零配件廠東陽自結5月稅前淨利新台幣4.21億元，較去年同期1071萬元大增38倍，累計今年前5月自結稅前淨利10.13億元，較去年同期成長1.8倍，前5月每股稅前純益1.78元。

東陽指出，儘管5月有匯損5242萬元，不過北美售後維修市場（AM）產品需求增溫，加上中國上海地區解除COVID-19疫情封控陸續復工、以及獎勵措施等因素，帶動經濟動能逐漸提升，公司持續整理整頓，提高市場競爭力。

本土法人指出，東陽稼動率提升、加上產品組合改善，帶動AM和原廠委託製造（OEM）產品訂單優於預期，東陽中國大陸OEM產品業績第2季逐步改善，預估今年東陽AM業績可成長11%至13%區間，OEM業績可成長7%至9%，AM業績有機會逐季成長。

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法人表示，受惠北美二手車銷售暢旺帶動AM產品需求，預估東陽第3季業績淡季不淡，力拚較第2季持平；第4季持續受惠旺季效益，預估單季業績有機會季增10%以上。

展望今年營運，法人預估，東陽今年業績可超過197億元，年增7%至8%，毛利率可受惠產能利用率提升、新台幣兌美元匯率走貶等因素，彌補原物料成本上揚，有機會年增1至2個百分點、上看21%，今年獲利目標可超過17億元，大幅年增148%，預估今年每股純益落在2.5元至3元區間。（編輯：郭無患）1110615