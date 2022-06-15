衛生紙價漲？ 永豐實：身為國家隊一員會審慎觀察

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（中央社記者賴言曦台北15日電）國際原物料價格持續走揚，對於衛生紙價格有無調整計畫，永豐實財務長陳佩雯今天表示，衛生紙是民生必需品，永豐實身為國家隊的一員，會審慎觀察趨勢。

永豐實今天召開股東會，陳佩雯受訪時表示，原物料上漲是國際趨勢，但永豐實會密切觀察走勢，適時做庫存安排以降低衝擊，且原料價格不是決定終端銷售的唯一因素，當中包含通路商考量，作為生產方，永豐實會透過提高紙類回收及生產效率等方式，做好成本控制。

需求面部分，陳佩雯指出，COVID-19疫情確實改變消費者習慣跟購買行為，永豐實5月初做過消費者調查，發現逾8成消費者洗手次數增加，且會特別留意有防疫抗菌功能的產品，相關需求帶動永豐實銷售，另疫情提高民眾在家煮食頻率，也帶動廚房紙巾產品成長。

據永豐實最新一期年報，永豐實2021年抽取式衛生紙銷額成長12%，定位在頂級產品的「厚棒」系列占比達5成；廚房紙巾部分，頂級「厚棒」系列廚紙占比也已超過6成。

永豐實2021年9月掛牌上市，繳出每股稅後盈餘（EPS）新台幣4.24元成績，今天通過每股配發3元現金股利；有小股東在發言時表示，希望永豐實不要在掛牌上市後，股價「就掛了」。

觀察永豐實今天股價表現，儘管台股大盤走跌，但永豐實表現相對平穩，開盤後呈整理格局，盤中最高一度漲至42.5元。（編輯：翟思嘉）1110615