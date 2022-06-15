寶成首季產出7090萬雙鞋 印尼廠占比增至49%

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（中央社記者潘智義台北15日電）製鞋大廠寶成工業今天表示，今年第1季產出7090萬雙，較去年同期的6830萬雙增260萬雙，去年越南廠一度因疫情停工，越南廠今年第1季產出量占比35%，較去年同期的44%大降9個百分點。

寶成說明，印尼廠今年第1季產出占比攀升至49%，較去年同期成長6個百分點；中國廠占10%年增1個百分點，其他廠占比由4%增至6%。

寶成針對媒體關切議題提供書面資料指出，近兩年因疫情衝擊，導致部分擴產規劃推遲，預估今年疫情影響可望逐漸淡化，將持續多元布局策略，重啟擴產規劃。

寶成表示，將持續提升自動化以增進生產效率，並規劃透過產線擴充、人力增補、加班生產等方式，進一步增加現有廠區產能規模。今年第1季產能利用率由去年同期的87%提升至91%，生產出貨雙數年增3.8%，製造端員工人數也由去年底約28.8萬人增至今年3月底約29.8萬人。

寶成說明，集團通路事業持續專注於實體門店的結構升級與優化，審慎開設優質門店，去蕪存菁以提升經營效益，並策略性開設300平方公尺以上的大型門店，以豐富消費者體驗。

寶成繼首間運動服務體驗店Next Store於109年度進駐新竹後，110年在中國大陸瀋陽開設第2家Next Store，作為一個服務樞紐，優先考慮將Next Store的運動服務模組推展到大型門店，以實現更好的銷售轉換率及更高的客戶忠誠度。

寶成設定以108年為基準年，預計114年達成5年碳排零成長的目標；且跟隨主要品牌客戶，於110年進一步制定119年溫室氣體排放量較108年下降46.2%的減量承諾。

寶成工業今天召開股東常會通過盈餘分派案，現金股利每股配發新台幣1.5元。（編輯：張均懋）1110615